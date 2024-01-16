İsrail, 7 Ekim\'den bu yana Batı Şeria\'da 5 bin 980 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 5 bin 980 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dün geceden bu yana yoğun bir şekilde baskınlar ve gözaltılar gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen baskınların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin yıkılması ve zarar verilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı aktarıldı.

Son gözaltılarla birlikte İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 5 bin 980 olduğu, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının da 80'i kadın olmak üzere 8 bin 800'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.