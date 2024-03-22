İsrail, ABD'den daha fazla askeri malzeme talep edecek

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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldıran İsrail'in, Washington yönetiminden savaş uçakları, silah sistemleri ve mühimmat dahil çok sayıda askeri malzeme talep edeceği bildirildi.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın gelecek hafta, bakan olduğundan bu yana ilk kez ABD'ye gideceği hatırlatıldı.

İsimleri paylaşılmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Gallant'ın, ziyaret kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

Gallant'ın ziyaret sırasında Washington yönetiminden silah sistemleri talebinde bulunacağı aktarılan haberde, İsrailli Bakan'ın ABD'den, Gazze'deki saldırılara ilişkin kısa süreli isteklerde bulunmanın yanı sıra uzun vadede daha fazla F-35 ile F-15 savaş uçağı tedariki talep edeceği belirtildi.

Haberde, Austin'in, Gallant'a silah tedarikinin gerçekleşme hızının ABD'nin stoklarına ve ABD Kongresinin ek finansmanı onaylamasına bağlı olduğunu bildireceği aktarıldı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Austin'in, 26 Mart'ta İsrailli mevkidaşı Gallant'ı ağırlayacağı kaydedilmişti.

Gazze'ye saldırılarda İsrail'in en büyük silah tedarikçisi ABD

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

ABD, Gazze'ye yönelik bu saldırılarda İsrail ordusuna mühimmat desteği sağlayan ülkeler arasında başta geliyor.

İsrail basınında, 7 Ekim'den bu yana çoğu ABD'den olmak üzere çeşitli ülkelerden 300'den fazla uçak ve yaklaşık 50 gemiyle 35 bin ton silah ve mühimmatın İsrail'e geldiği belirtildi.

İsrail'in ana silah tedarikçisinin ABD olduğu, silah sevkiyatının küçük bir kısmının ise diğer bazı ülkelerden yapıldığı kaydedildi.