İsrail, ABD-İran Anlaşmasından Endişeli

28.05.2026 23:28
İsrail ordusu, ABD ve İran arasındaki muhtemel ateşkesin Lübnan'a olumsuz etkilerinden kaygılı.

İsrail ordusunun, ABD ile İran arasındaki bir anlaşmanın Lübnan'a yönelik saldırıların tamamen sonlandırılması şartını içermesinden endişe duyduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington ile Tahran arasında uzlaşıldığı öne sürülen mutabakat metni İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'da kalıcı bir ateşkesi içerebileceği endişelerine yol açtı.

KAN'a konuşan İsrailli üst düzey bir askeri yetkili, iki ülke arasında üzerinde uzlaşıldığı iddia edilen mutabakat metni çerçevesinde, Beyaz Saray'ın İsrail'den Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sonlandırmasını ve ülkenin güneyinde işgal ettiği alanlardan çekilmesini talep edebileceğini belirtti.

İsrailli askeri yetkili, insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirdiği saldırılara rağmen zayıf durumda olduğunu ileri sürdüğü Hizbullah'ın Tahran yönetiminden ABD ile olası bir anlaşmanın Lübnan'da kalıcı ateşkesi de kapsamasına ilişkin yoğun baskı yaptığını söyledi.

Öte yandan KAN'ın haberinde, ABD ve İran müzakere heyetlerinin Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe açılması ve 60 gün sürecek bir ateşkesi de içeren metin üzerinde anlaştığı haberlerinin ardından Tel Aviv yönetiminin sessizliğini koruduğuna işaret edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün İsrail ordusu kara birliklerinin Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine girerek işgali genişlettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, gün içinde ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut, Nebatiye kentlerine ve dün Sur kentine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrailbirliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

