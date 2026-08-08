İsrail, ABD'li Yahudilerin Seyahat İznini İptal Etti - Son Dakika
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İsrail, ABD'li Yahudilerin Seyahat İznini İptal Etti

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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere destek veren ABD'li Yahudilerin seyahat izinlerini iptal etti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddete karşı çıkan ABD'li Yahudilerin ülkeye seyahat iznini iptal etti.

ABD'deki Yahudiler için yayın yapan "The Forward" gazetesinin haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı Batı Şeria'da nöbet tutan bir grup ABD'li Yahudi'nin seyahat izinlerinin iptal edildiği belirtildi.

Gazeteye konuşan aktivist Sam Sherman, işgal altındaki Batı Şeria'nın Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere destek olmak için yürüttüğü 7 haftalık gönüllü faaliyet sırasında seyahat izninin iptal edildiğine dair bir e-posta aldığını söyledi.

Askerler tarafından birkaç kez durdurulup kimliğinin fotoğraflarının çekildiğini belirten Sherman, "Bu, benim ve grubumdaki birkaç kişinin başına aynı saat içinde geldi. Birkaçımız dakikalar arayla aynı e-postayı aldık." ifadelerini kullandı.

Daha deneyimli Yahudi aktivistlerin kendisine İsrail'e temelli göç etmediği sürece tekrar giriş yapmasına izin verilmeyeceğini söylediğini aktaran Sherman, alaycı bir dille, "Eğer İsrail için yanlış türde bir Yahudi'ysem. Bu harika." ifadesini kullandı.

İsrail makamlarından ABD'li Yahudilerin seyahat izinlerinin neden iptal edildiğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, 2026'nın ilk 6 ayında Filistinler ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirildi.

Söz konusu saldırılar kişilere ve mülklere yönelik olmasının yanı sıra yeni yerleşim noktaları kurulmasını ve Filistinli çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesini kapsıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, ABD'li Yahudilerin Seyahat İznini İptal Etti - Son Dakika

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