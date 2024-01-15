İsrail, ABD\'nin baskısına rağmen Gazze\'deki saldırılarına devam edecek

The Washington Post (WP), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ABD'nin sivil ölümlerinin azaltılması baskısına rağmen "yüksek yoğunluklu" saldırılarına Ocak ayı boyunca devam edeceğini belirttiğini yazdı.

WP'nin "ABD'nin İsrail üzerindeki baskısına rağmen Gazze'deki ölü sayısı yüksek olmaya devam ediyor" başlıklı haberinde, Biden yönetiminin İsrail'in ABD'nin itirazlarını dinlemediği sonucuna vardığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kasım ayı sonunda İsrail'e yaptığı ziyarette, sivil ölümlerin azalması ve insani yardımın keskin bir şekilde artmasının zorunlu olduğunu söylediği kaydedilen haberde, Blinken'in İsrailli yetkililere Aralık ayının sonuna kadar "düşük yoğunluklu bir savaşa geçilmesi" ve "aşırı agresif bombalama ve kara saldırıları yerine üst düzey Hamas yetkililerinin hedef alınması" için baskı yaptığı aktarıldı.

Haberde, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkilinin, İsraillilerin Gazze Şeridi'nin güneyinde "tüm bu yeni adımları atacaklarını" söylediği vurgulanırken, aradan geçen 6 hafta sonra İsrail'in saldırılarının yoğunluğunun azalmadığına dikkat çekildi.

İsrail'in ABD'li yetkililerle son görüşmelerde, Gazze Şeridi'ndeki "yüksek yoğunluklu savaşı" Ocak ayı boyunca da sürdüreceğini açık bir şekilde ilettiği belirtilen haberde, Biden yönetiminin İsrail'in "savaşı nasıl yürüttüğü konusunda anlamlı bir etki oluşturmada yetersiz veya isteksiz göründüğü" de ifade edildi.

Blinken, 9 Ocak'ta İsrail'e yaptığı ziyarette düzenlediği basın toplantısında, "Bugünkü toplantılarda, Filistinli sivillerin şartlar izin verdiğinde evlerine dönebilmeleri gerektiği konusunda gayet açıktım. (Filistinlilere) Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı." demişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Blinken'ın görüşmesinin "gergin geçtiği" ve iki ülkenin "savaş konusundaki görüş ayrılığının derinleştiği" belirtilmişti.