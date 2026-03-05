İsrail, ABD'ye İran'a Karşı Hava Savunma Desteği İçin Teşekkür Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, ABD'ye İran'a Karşı Hava Savunma Desteği İçin Teşekkür Etti

05.03.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD'li mevkidaşı Hegseth'e İran füzelerine karşı hava savunma yardımı için teşekkür etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e İran'ın füzeli misillemelerine karşı sağladıkları "güçlü hava savunma yardımları" için teşekkür etti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz ve Hegseth, İsrail-ABD'nin İran'a yönelik sürdürdüğü saldırıların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Katz, ABD'li mevkidaşına ölen Amerikan askerleri için taziye iletirken "İsrail'in bölgedeki ABD askerlerini korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını" iddia etti.

Netanyahu-Trump ikilisinin İran'a karşı yaptığı işbirliğinin "bölgesel ve küresel tarihi değiştirdiğini" ileri süren Katz, Hegseth'e İsrail'e verdiği "güçlü destek" ve İran'ın füze misillemelerine karşı hava savunma konusunda sağladıkları yardım için teşekkür etti.

Hegseth'in Katz'a "Sonuna kadar devam edin, biz sizinleyiz." dediği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, ABD'ye İran'a Karşı Hava Savunma Desteği İçin Teşekkür Etti - Son Dakika

ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:32
İran’da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230’a yükseldi.
İran'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230'a yükseldi.
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:38:37. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, ABD'ye İran'a Karşı Hava Savunma Desteği İçin Teşekkür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.