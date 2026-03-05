İsrail, ABD'ye İran'a Karşı Hava Savunma Desteği İçin Teşekkür Etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e İran'ın füzeli misillemelerine karşı sağladıkları "güçlü hava savunma yardımları" için teşekkür etti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz ve Hegseth, İsrail-ABD'nin İran'a yönelik sürdürdüğü saldırıların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Katz, ABD'li mevkidaşına ölen Amerikan askerleri için taziye iletirken "İsrail'in bölgedeki ABD askerlerini korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını" iddia etti.

Netanyahu-Trump ikilisinin İran'a karşı yaptığı işbirliğinin "bölgesel ve küresel tarihi değiştirdiğini" ileri süren Katz, Hegseth'e İsrail'e verdiği "güçlü destek" ve İran'ın füze misillemelerine karşı hava savunma konusunda sağladıkları yardım için teşekkür etti.

Hegseth'in Katz'a "Sonuna kadar devam edin, biz sizinleyiz." dediği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.