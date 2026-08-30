İsrail, Aktivist Joughin'i Sınır Dışı Etti - Son Dakika
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İsrail, Aktivist Joughin'i Sınır Dışı Etti

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İsrail, Filistin topraklarını korumaya çalışan İngiliz aktivist Finn Joughin'i gözaltına aldı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından zorla alıkonulduktan sonra gözaltına alınan İngiliz aktivist Finn Joughin'i sınır dışı etme kararı aldığı belirtildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İngiliz aktivistin avukatı Inbar Shaked Vardi, İsrail makamlarının müvekkilinin sınır dışı edilmesi yönünde karar aldığını duyurdu.

Vardi, Joughin'in Batı Şeria'nın Mesafer Yatta bölgesindeki Umm el-Hayr köyünde Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler tarafından zorla alıkonulduğunu, 30 dakika boyunca bir barakada kilitli tutulduğunu ve ardından İsrail polisine teslim edildiğini aktardı.

İsrail polisinin, Joughin'in gözaltı süresini uzatmak istediğini ancak günün ilerleyen saatlerinde bu talebi geri çekerek derhal sınır dışı kararı verdiğini belirten Vardi, müvekkilinin Filistinlilerin mülklerini korumaya çalıştığı sırada Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin saldırısına uğradığını kaydetti.

Vardi, "Saldırının açıkça belgelenmesine rağmen, İsrail polisi aktivisti gözaltına almayı seçti. Bildiğimiz kadarıyla saldırganlar ise hiç sorgulanmadı." ifadelerini kullandı.

İsrailli aktivist Nadav Weiman'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çocukları, Filistinli çocukların topunu çaldıktan sonra silahlı yetişkinleri çağırdı. Bu kişiler ise aktivist Joughin'i zorla alıkoyarak yakındaki bir yasa dışı yerleşime götürdü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin can ve mallarına yönelik saldırıları, Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşarak devam ediyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin en fazla hedef aldığı bölgelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Aktivist Joughin'i Sınır Dışı Etti - Son Dakika

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