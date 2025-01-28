İsrail, Alıkoyduğu Lübnanlıları Serbest Bıraktı

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Lübnan'ın güneyinde işgale devam eden İsrail ordusu, işgal karşıtı gösteriler sırasında alıkoyduğu 7 Lübnan vatandaşını serbest bıraktı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasında öngörülen sürede güneydeki bölgelerden çekilmemesi üzerine çıkan olaylarda alıkonulan kişilerin serbest bırakıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 26 Ocak'ta Hula ve Merkebe bölgelerinde alıkoyduğu 6 kişiyi serbest bıraktığı belirtilirken, dün alıkonulan bir Lübnan vatandaşının da serbest kaldığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusunun güneydeki Vezzani bölgesindeki bir cami yakınlarında bombalı saldırı düzenlediği belirtildi. Olayda henüz ölü ve yaralı bildirilmedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürüyor

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, 26 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusu, çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunmuştu.

Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşmasında öngörülen süre dolmasına rağmen çekilmeyen İsrail'e yönelik tedbirler ve diplomatik baskı yapılması konusunda ABD ve Fransa başta olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilirken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in işgalinin sona ermesi için öngörülen sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul ettiklerini duyurmuştu.

Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgeye girmek isteyen Lübnanlılara yönelik İsrail ordusunun saldırılarında 26 Ocak'tan bu yana 26 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi yaralandı.