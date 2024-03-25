İsrail askeri, bakkalda alışveriş yapan Filistinli çocuğu darbetti

İsrail askerinin bakkalda alışveriş yaparken üzerinde silah resmi olan bir tişört giydiği bahanesiyle darbettiği ve kıyafetini çıkarmaya zorladığı Luey Caberi, evden dışarı çıkmaya korkar hale geldi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde çekilen ve sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan video görüntüsünde, İsrail askerlerinin bir bakkala baskın düzenlediği, üzerinde silah olduğu bahanesiyle tişörtünü çıkarmaya zorladığı ve yırttığına tanık olunuyor.
Videoda ayrıca askerlerden birinin çocuğa tokat attığı, bakkalın sahibini tehdit ettiği, bir kadının ise çocuğu korumaya çalıştığı görülüyor.
İsrail askerlerinin bu müdahalesine maruz kalan Filistinli çocuk Luey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gün öteberi almak için bakkala gittiğini, İsrail askerlerinin peşinden içeri girdiğini ve bir askerin tişörtünü zorla çıkarttığını söyledi.
Luey, üzerinde silah resmi olan tişört giydiği için iki kere vurduğunu ve yüzüne tokat attığını söyledi.
Bir teyzenin kendisini korumaya çalıştığını aktaran Luey, daha sonra eve hava soğuk olmasına rağmen üzerinde kıyafet yokken döndüğünü kaydetti.
Luey, olaydan sonra hissettiklerini, "Evden dışarı çıkmak istemiyorum, ordudan korkuyorum." ifadeleriyle anlattı.
Luey'in ailesinin evi, İsrail'in kontrolü altındaki El Halil'in Eski Belde'ye (Beldet'ül-Kadime) bağlı Cabir mahallesinde kalıyor.
Filistinli çocuğun, evine ulaşmak için elektronik kapılar da dahil olmak üzere İsrail'e ait pek çok askeri kontrol noktasından; denetimden geçmesi gerekiyor.
Luey, yaşadığı olaydan psikolojik olarak etkilendi
Filistinli çocuğun babası Basim Caberi (44), Luey'in bu olaydan psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti.
Caberi, "Bu olay travmatik bir etki yarattı, Luey geceleri sayıklayarak uyanıyor, evden çıkmaktan hatta okula gitmekten bile korkuyor. Mahallede bir ses işittiğinde İsrail askerlerinin eve geldiğini sanıyor." dedi.
"İsrail askerleri bu yaştaki bir çocuğa sadece üzerinde silah resmi olan bir tişört giyiyor diye bunu nasıl yapabilir?" diyen Filistinli baba, çocuğunun bu dönemi atlatabilmesi için uzmanlardan psikolojik destek alarak tedaviye başladıklarını aktardı.
Bakkal sahibi İsrail askeri tarafından sorgulandı
El Halil'deki yerleşim birimleri direnişi aktivisti Filistinli Arif Cabir ise bu olayın İsrail kontrolü altındaki Eski El Halil'de bulunan Cabir mahallesinde bir bakkalda meydana geldiğine işaret etti.
Çocuğun maruz kaldığı olayın, "tişörtün üzerinde silah resmi olması" nedeniyle yaşandığını vurgulayan Cabir, olayın videosunun yayınlanmasının ardından İsrail güçlerinin sabah saatlerinde bakkala baskın düzenlediğini ve sahibini sorguladığını belirtti.
Cabir, kentteki durumu şu ifadelerle anlattı:
"İsrail'in El Halil'deki ihlalleri artıyor. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere sokağa çıkma yasağı uyguladı; evlerinde belirli vakitlerde çıkmalarına izin verdi. Bir gün geçmiyor ki İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırı vakasının yaşanmasın."
Filistin medyasına göre, El Halil'de 1 kilometrekarelik alanda İsrail'e ait 100 askeri kontrol noktası bulunuyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 450 Filistinli hayatını kaybetti.
Batı Şeria ve El Halil'in durumu
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.
Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu El Halil kenti 1997'de İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan ikinci bir anlaşmayla H1 ve H2 olarak iki bölüme ayrılmıştı.
Filistin yönetimi H1'in sivil yönetimi ve güvenliğini devralmıştı. İsrail ordusu da 500'den fazla Yahudi yerleşimci, 35 bin kadar Filistinlinin yaşadığı H2 bölgesinin güvenliğini üstlenmişti. El Halil'deki Filistinli nüfusun yoğunlukta olduğu Eski Şehir, H2 bölgesinde kalmıştı.
El Halil'de yaşayan Filistinliler, evlerine ve işlerine gitmek için İsrail ordusunun şehirde kurduğu kontrol noktalarından geçmek zorunda kalıyor, sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetine maruz kalıyor.
İsrail ordusu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.
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