İsrail Askeri, Gazze Şeridi'nde Bir Askerin Öldürüldüğünü Açıkladı - Son Dakika
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İsrail Askeri, Gazze Şeridi'nde Bir Askerin Öldürüldüğünü Açıkladı

İsrail Askeri, Gazze Şeridi\'nde Bir Askerin Öldürüldüğünü Açıkladı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'teki saldırıda bir askerinin öldürüldüğünü ve cesedinin Gazze Şeridi'ne götürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, saldırıda ölen askerin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler arasında olduğu belirtildi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın saldırıları devam ederken, çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

24.06.2024 21:57
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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'teki saldırıda bir askerinin öldürüldüğünü ve cesedinin Gazze Şeridi'ne götürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Negev (Necef) bölgesindeki Mevlada köyü (Arap Bedevi köyü) sakinlerinden 39 yaşındaki Muhammed el-Atraş 7 Ekim'deki savaşta öldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Atraş'ın cesedinin Gazze Şeridi'ne götürüldüğü belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Atraş, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler arasında sayılıyordu.

Ordu radyosunun haberinde ise Atraş'ın ölümünün açıklanmasıyla birlikte Gazze Şeridi'nde 120 İsrailli esirden 45'inin öldüğünün, 75'inin de hayatta olduğunun kesinleştiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.???????

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askeri, Gazze Şeridi'nde Bir Askerin Öldürüldüğünü Açıkladı - Son Dakika

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