İsrail Askeri, Gazze Şeridi\'ndeki Çatışmalarda Bir Askerin Öldürüldüğünü Bildirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda Uriel Aviad Silverman'ın (23) öldürüldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 531'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.