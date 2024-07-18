İsrail askeri, Hizbullah saldırısında yaralanan asker öldü - Son Dakika
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İsrail askeri, Hizbullah saldırısında yaralanan asker öldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın geçen ay düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaralanan askerin öldüğünü açıkladı. Çavuş rütbesindeki Efraim Ben Amram, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hizbullah'ın Golan Tepeleri'nde gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker yaralanmıştı. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik ise son haftalarda artmış durumda.

18.07.2024 18:27
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın geçen ay insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda yaralanan askerinin öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, İHA saldırısında yaralanan çavuş rütbesindeki Efraim Ben Amram'ın tedavi gördüğü hastanede öldüğü belirtildi.

Ölen askerin işgal altındaki Golan Tepelerinde 30 Haziran'da düzenlenen İHA saldırısında yaralandığı hatırlatıldı.

Hizbullah'ın 30 Haziran'da Golan Tepelerinde İsrail ordusuna ait bir üsse düzenlediği İHA saldırısında Amram'ın da aralarında olduğu 19 asker yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 İsrail askeri ve 12 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askeri, Hizbullah saldırısında yaralanan asker öldü - Son Dakika

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