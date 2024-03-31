İsrail Askeri Hizbullah Tarafından Yapılan Roket Saldırısında Yaralandı

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İsrail ordusu, Hizbullah tarafından yapıldığı belirtilen roket saldırısında bir askerin hafif yaralandığını duyurdu.

Ordu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, roket saldırılarının sabah saatlerinde Kiryat Shmona yerleşim birimi yakınlarına yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, hafif şekilde yaralanan bir askerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Hizbullah'ın Margaliot ve Malkia bölgelerine de roket saldırıları düzenlediği kaydedilen açıklamada, buna karşılık veren İsrail uçaklarının Lübnan'ın Hiam ve Rab Selasin bölgelerinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğuna ve Hula beldesi yakınındaki bölgelere top atışları yapıldığına yer verildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.