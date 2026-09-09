İsrail askeri mahkemesi Filistinli gazeteci Fatafita'yı 4 yıl hapse mahkum etti - Son Dakika
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İsrail askeri mahkemesi Filistinli gazeteci Fatafita'yı 4 yıl hapse mahkum etti

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İsrail askeri mahkemesi, Filistinli gazeteci Mahmud Fatafita'yı sözde "kışkırtıcılık" suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İsrail askeri mahkemesinin, Filistinli gazeteci Mahmud Fatafita'yı sözde "kışkırtıcılık" suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Fatafita hakkında verilen mahkumiyet kararı kınanarak, cezanın "Filistinli gazetecileri hedef alma silsilesinin yeni bir halkası, ifade özgürlüğünü baskılama ve susturmaya yönelik sistemli bir girişim" olduğu belirtildi.

Sendika açıklamasında, gazetecilerin mesleki faaliyetleri veya fikir beyanları nedeniyle İsrail askeri mahkemelerinde yargılanmasının "uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, askeri yargı sisteminin gazetecileri cezalandırmak, korkutmak ve mesleklerini yapmalarını engellemek amacıyla bir araç olarak kullanıldığı kaydedildi.

İsrail makamlarının "kışkırtıcılık" suçlamasını gazetecileri, aktivistleri ve düşünce insanlarını takibata uğratmak için esnek bir bahane haline getirdiği aktarılan açıklamada, uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri, İsrail'e baskı yapılması ve Fatafita başta olmak üzere tutuklu tüm Filistinli gazetecilerin serbest bırakılması için acil eyleme çağrıldı.

İsrail ordusu, Fatafita'yı 30 Mayıs 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'in kuzeydoğusundaki "Container" askeri kontrol noktasından geçtiği sırada gözaltına almıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin 16 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre İsrail, Gazze'deki saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan 250'den fazla gazeteciden yaklaşık 40'ını halen cezaevlerinde tutmaya devam ediyor.

Cemiyet ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdülvahid adlı iki gazetecinin zorla kaybettirilme mağduru olduğunu, gazeteci Mervan Harzallah ile İhab Diyab'ın ise İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askeri mahkemesi Filistinli gazeteci Fatafita'yı 4 yıl hapse mahkum etti - Son Dakika

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