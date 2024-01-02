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İsrail askeri tarafından alıkonulan Filistinli öldürüldü - Son Dakika
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İsrail askeri tarafından alıkonulan Filistinli öldürüldü

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında, alıkonulan bir Filistinlinin İsrail askeri tarafından öldürüldüğü bildirildi. Filistinli, İsrail güçleri tarafından sorgulandıktan sonra bir askerin gözetimine bırakılmıştı. Ancak asker, Filistinliyi silahla ateş açarak öldürdü. İsrail askeri polisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve kendisine saldırıldığını öne sürdü.

İsrail askeri tarafından alıkonulan Filistinli öldürüldü
02.01.2024 - 17:39,
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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlinin bir İsrail askerince öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, kimliği açıklanmayan bir Filistinlinin Gazze'de İsrail askerlerince alıkonulduğu belirtildi.

"Hamas üyesi" olduğu öne sürülen Filistinlinin İsrail güçlerince sorgulandığı, daha sonra bölgede bulunan bir askerin gözetimine bırakıldığı ifade edildi.

Söz konusu askerin alıkonulan Filistinliyi silahla ateş açarak öldürdüğü aktarıldı.

İsrail askeri polisinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi. İsrail askerinin, "Filistinlinin kendisine saldırdığı ve tehlikede hissettiği için silahla ateş açtığını" öne sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze'de alıkonulan Filistinlinin söz konusu asker tarafından öldürüldüğü doğrulandı.

İsrail güçlerince daha önce Gazze'de bazı Filistinliler yarı çıplak alıkonulmuş, söz konusu duruma Uluslararası Af Örgütü, savaş ortamında ve işgalde işlenen insanlık dışı muamele, işkence, zorla kaybetme ve insanlık onuruna karşı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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