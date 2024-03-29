İsrail Askeri Tarafından Alıkonulan Filistinlilere İnsanlık Dışı Muamele - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Askeri Tarafından Alıkonulan Filistinlilere İnsanlık Dışı Muamele

İsrail askerinin kayda aldığı bir görüntü, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilere uygulanan insanlık dışı muameleyi gözler önüne seriyor. Görüntüde, Gazze'deki bir okul bahçesinde çok sayıda Filistinli erkeğin yarı çıplak halde tutulduğu ve kadın ve çocukların okulu boşaltmak zorunda kaldığı görülüyor. Yaşlı bir adam ise bu duruma tepki göstererek, alıkonulan kişilerin su ve yiyecek eksikliği yaşadığını ve evsiz olduklarını belirtiyor. Filistinliler daha sonra bilinmeyen bir yere götürülüyor ve tanıklıklara göre işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz kalıyorlar.

29.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerinin kayda aldığı bir görüntü saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilere uygulanan insanlık dışı muameleyi gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada, Gazze'deki bir okulda çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğunu gösteren görüntü yayımlandı.

Görüntüde okulun bahçesinde çok sayıda Filistinli erkeğin yarı çıplak halde tutulduğu görülüyor. Alıkonulan erkeklerin yere oturtulduğu ve açık hava bekletildiği, kadın ve çocukların ise okulu boşaltmak zorunda kaldığı anlar kameraya yansıyor.

Bu insanlık dışı muameleye isyan eden yaşlı bir adam İsrail askerine "Sadece ben değil buradaki herkes adına bir şey söylemek istiyorum; Ne içecekleri suyu ne de yiyecekleri var. Evleri yok." diyerek karşı karşıya kaldıkları durum karşısında tepkisini gösteriyor.

Okul bahçesinde uzun süre açık havada yarı çıplak bekletilen Filistinlilerin daha sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılıyor.

Görüntünün hangi tarihte ve Gazze'nin hangi bölgesinde kayda alındığına ilişkin ise bilgi yer almıyor.

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana saldıran İsrail ordusunun, tam sayısı bilinmemekle birlikte binlerce Filistinliyi alıkoyduğu ifade ediliyor.

Serbest bırakılan bazı Filistinlilerin tanıklıklarına göre alıkonulan kişilerin büyük kısmı işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz kalıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askeri Tarafından Alıkonulan Filistinlilere İnsanlık Dışı Muamele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:56 MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:19 Dolar, euro bugün ne kadar İşte kurlardaki tablo Dolar, euro bugün ne kadar? İşte kurlardaki tablo
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi?
09:54 Park halindeki kamyoneti çalan kadın ve sevgilisi tutuklandı Park halindeki kamyoneti çalan kadın ve sevgilisi tutuklandı
09:49 Otobüste infial yaratan görüntü Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 12:06:53. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Askeri Tarafından Alıkonulan Filistinlilere İnsanlık Dışı Muamele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement