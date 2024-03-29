İsrail Askeri Tarafından Alıkonulan Filistinlilere İnsanlık Dışı Muamele

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İsrail askerinin kayda aldığı bir görüntü saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilere uygulanan insanlık dışı muameleyi gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada, Gazze'deki bir okulda çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğunu gösteren görüntü yayımlandı.

Görüntüde okulun bahçesinde çok sayıda Filistinli erkeğin yarı çıplak halde tutulduğu görülüyor. Alıkonulan erkeklerin yere oturtulduğu ve açık hava bekletildiği, kadın ve çocukların ise okulu boşaltmak zorunda kaldığı anlar kameraya yansıyor.

Bu insanlık dışı muameleye isyan eden yaşlı bir adam İsrail askerine "Sadece ben değil buradaki herkes adına bir şey söylemek istiyorum; Ne içecekleri suyu ne de yiyecekleri var. Evleri yok." diyerek karşı karşıya kaldıkları durum karşısında tepkisini gösteriyor.

Okul bahçesinde uzun süre açık havada yarı çıplak bekletilen Filistinlilerin daha sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılıyor.

Görüntünün hangi tarihte ve Gazze'nin hangi bölgesinde kayda alındığına ilişkin ise bilgi yer almıyor.

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana saldıran İsrail ordusunun, tam sayısı bilinmemekle birlikte binlerce Filistinliyi alıkoyduğu ifade ediliyor.

Serbest bırakılan bazı Filistinlilerin tanıklıklarına göre alıkonulan kişilerin büyük kısmı işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz kalıyor.