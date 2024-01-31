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İsrail Askeri, Yerinden Edilen Filistinlilere Sözlü Tacizde Bulundu - Son Dakika
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İsrail Askeri, Yerinden Edilen Filistinlilere Sözlü Tacizde Bulundu

İsrail Askeri, Yerinden Edilen Filistinlilere Sözlü Tacizde Bulundu

İsrail askerinin Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlileri geçtikleri güzergahta sözlü taciz ettiği anlar ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, yüzlerce Filistinlinin çamurlu bir yolda ilerlediği ve İsrail askerinin Arapça konuşarak yerinden edilen kadın ve çocukları alay ettiği görülüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda binlerce Filistinli öldü, yaralandı ve milyonlarca kişi yerinden edildi.

31.01.2024 10:35
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İsrail askerinin Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlileri geçtikleri güzergahta sözlü taciz ettiği anlar ortaya çıktı.

Sosyal medyada yer alan ve son günlerde İsrail ordusunun saldırılarının hedefindeki Han Yunus'ta kaydedildiği belirtilen bir görüntüde, kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce Filistinlinin çamurlu bir yolda ilerledikleri görülüyor.

Yerlerinden edilen Filistinlilerin ellerinde birkaç parça eşyayla ilerlemeye çalıştığı kameraya yansıyor. Yorgunlukları yüzlerinden okunan Filistinli kadın ve çocuklar, İsrail güçlerince oluşturulan bir kontrol noktasının yanından geçiyor. İçlerinden yaşlı bir kadının bastonuyla yürümekte dahi zorlandığı göze çarpıyor.

İsrail'e ait insansız hava aracının sesiyle yankılanan bölgede, İsrail güçlerine ait kontrol noktası ve güvenlik kamerasının yanı sıra duvarın üzerine konulmuş seyyar hoparlör dikkati çekiyor.

Görüntüye yansımayan ve İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişi, Arapça konuşarak yerinden edilen ve yorgunluktan ayakta durmaya dahi mecali olmayan Filistinli kadın ve çocukları sözlü taciz ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf ile alay eden İsrail askerinin, "O genelkurmay başkanı. Bütün Arap ordularının komutanı. Ne güzelsin Ebu Halid (Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf)." dediği duyuluyor.

Gazze'de yaşanan yıkım ve insanlık dramı için Hamas liderlerini suçlayan İsrail askeri, "Ebu Halid (Muhammed ed-Dayf) Sana lanet olsun, kahrolasın. Bak bak halkı ne hale getirdin. (Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya) Sinvar sen de bak, Ebu'l ABD (Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye) sen de bak." diyerek tacize devam ediyor.

Tacizini bir süre daha devam ettiren İsrail askerinin konuşması, güzergahı kullananlar için "yalnızca kadın ve çocuklar" uyarısıyla son buluyor.

İsrail, 1,9 milyon Filistinliyi yerinden etti

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni bombalıyor.

Saldırılar nedeniyle şu ana kadar 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu ve bu insanların çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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