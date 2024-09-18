İsrail Askerleri 17 Yaşındaki Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah kentinin batısındaki Nalin beldesinde, "Ayrım Duvarı" (Utanç Duvarı) yakınlarında 17 yaşındaki bir Filistinliye ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin vurduğu Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve cenazesinin alıkonulduğu kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 707 Filistinli hayatını kaybetti.
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