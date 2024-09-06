İsrail, Türk Aktivist Eygi'yi Öldürdü

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Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ABD vatandaşı Türk insan hatları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'yi gerçek mermiyle başından vurarak öldürmesini "büyük bir şokla" karşıladığını açıkladı.

Euro-Med, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ABD vatandaşlığı da bulunan 26 yaşındaki Türk aktivist Eygi'yi başından vurarak öldürmesiyle ilgili haberin "büyük bir şokla karşılandığı" kaydedilen paylaşımda, "Washington Üniversitesi mezunu Eygi, hayatını otizmli çocuklara yardım etmek ve Filistinlilerin hakları için mücadele etmek gibi değerli amaçlar için gönüllü olmaya adamıştı." denildi.

Paylaşımda, Eygi'nin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada öldürüldüğü vurgulandı.

"İsrail'in en iyi ihtimalle 'soruşturacağız' açıklamasını yapacağını ve uluslararası toplumun İsrail'i kendisini soruşturmaya çağıracağını biliyoruz." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, bunun bir aldatmaca olacağı ve İsrail'in sayısız defa suçüstü yakalandığı hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Bu tür vahşetleri yalnızca yaptırımlar caydırabilir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Eygi'nin öldürülmesini lanetledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırılmıştı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını açıklamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığından Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi) Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail makamları ve onları destekleyenler uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir." ifadeleri kullanılmıştı.