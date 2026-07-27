İsrail Askerleri Ambulansı Durdurdu, Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde hastaneye ulaşmaya çalışan ambulansın geçişini engellemesi nedeniyle 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.

Filistinli sağlık görevlisi Beşşar Karyuti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karyut köyünden hastaneye götürülmeye çalışılan hamile kadının şiddetli kanaması olduğunu??????? belirtti.

Karyuti, İsrail ordusunun Nablus'un güneyindeki Avarta askeri kontrol noktasında ambulansı durdurduğunu ve sağlık ekibini aracın motorunu kapatmaya zorladığını söyledi.

Ambulanstaki tıbbi cihazların hastanın hayatta kalması için çalışır durumda tutulması gerektiğini askerlere defalarca ilettiklerini vurgulayan Karyuti, "Askerlere defalarca araçta ölüm kalım mücadelesi veren ve kanaması bulunan bir kadının olduğunu söyledim. Ancak asker bizi tehdit etti ve ambulansı tamamen durdurmak zorunda kaldık." dedi.

Ambulansın hastaneye büyük güçlüklerle ulaşabildiğini belirten Karyuti, ancak bebeğin hayatını kaybettiğini, annenin ise kurtarıldığını dile getirdi.