İsrail Askerleri Ambulansla Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Askerleri Ambulansla Baskın Düzenledi

Batı Şeria'daki baskında ambulans kullanan İsrail askerleri, iki Filistinliyi öldürdü.

06.01.2025 15:16
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da biri yaşlı kadın 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği baskında, Balata Mülteci Kampı'na sızmak için ambulans kullandığı ortaya çıktı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta düzenlediği baskının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü yayımlandı.

Görüntüde, İsrail askerlerin uluslararası hukuku hiçe sayarak, mülteci kampına baskın için ambulans kullandığı görülüyor.

Kampa giren çok sayıda İsrail askerinin bir ambulansın içinden çıktığı an kameraya yansıyor.

Görüntüde, İsrail askerlerinin sokakta bekleyen Filistinli bir kadına ateş açarak yaraladığı ve vurulan kadının yere yığıldığı anlar da yer alıyor.

Balata Mülteci Kampı'na düzenlenen söz konusu baskında biri 80 yaşında kadın olmak üzere 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail askerleri, sık sık işgal altındaki Batı Şeria'da bu tür baskınlar düzenliyor.

Kendilerini hasta ve sağlık çalışanı gibi gösteren kıyafetler giyen İsrail güçleri, 30 Ocak 2024'te Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesine baskın düzenlemişti.

Baskında, birisi hastanede tedavi gören olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Ambulansla Baskın Düzenledi - Son Dakika

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