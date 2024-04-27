İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria\'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir grup gence ateş açarak 2 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, El Halil, Tulkerim, Nablus ve Kalkilya kentlerinde de baskınlar düzenlendi.

27.04.2024 05:01
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Cenin'in batısındaki Salim askeri kontrol noktasında bir grup gence ateş açtı.

Gençlerden Mustafa Sultan Abid (22) ile Ahmed Muhammed Şevahine (21) hayatını kaybederken, 2'si de yaralandı.

Öte yandan, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim, Nablus ve Kalkilya kentlerine baskınlar düzenledi.

Askerler, El Halil'deki baskında Şeabe bölgesi, Es-Semmu ve Surif kasabalarında bazı evlere girdi ve 2 araca el koydu.

Tulkerim'de İsrail askeri araçları Es-Selam Kavşağında konuşlanırken, askerler dükkanlara baskın düzenledi.

Nablus'un güneyindeki Akraba kasabası ile Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum ve Hacce kasabalarında da askeri araçlarla baskın düzenlendi.

Kaynak: AA

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