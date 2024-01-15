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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2'si çocuk 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2'si çocuk 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermi kullanarak düzenledikleri baskında 2'si çocuk 5 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ayrıca, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktası yakınlarında da gerçek mermiyle bir Filistinli karnından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria\'da 2\'si çocuk 5 Filistinliyi yaraladı
15.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:40
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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2'si çocuk 5 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'a baskın düzenlediği belirtildi.

Baskın sırasında ikisi gerçek mermiyle olmak üzere yaralanan 4 kişiye Kızılay ekiplerinin müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaralananlar arasında 9 ve 15 yaşında 2 çocuğun da bulunduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktası yakınlarında da gerçek mermiyle karnından yaralanan bir Filistinlinin hastaneye nakledildiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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