İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğünü açıkladı. Son 24 saat içinde gerçekleştirilen baskınlarda, çocuk, yaralı, öğrenci, gazeteci ve eski tutukluların da aralarında bulunduğu en az 25 Filistinli gözaltına alındı. Bu olaylarla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 785'e yükseldi.

24.07.2024 12:11
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da aralarında, çocuk, yaralı, öğrenci, gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 785'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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