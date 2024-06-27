İsrail askerleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria\'da 28 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 28 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde yoğun olmak üzere Ramallah, Beytüllahim ve Nablus ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtildi. Söz konusu baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 28 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 430'a ulaştığı belirtildi. İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine karşı şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere karşı yürüttüğü 'kapsamlı saldırılar' yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

27.06.2024 11:06
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 28 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde yoğun olmak üzere Ramallah, Beytüllahim ve Nablus ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 28 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 430'a ulaştığı belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine karşı şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere karşı yürüttüğü "kapsamlı saldırılar" yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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