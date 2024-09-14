İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kenti yakınındaki Terkumiya kontrol noktasında ateş açması sonucu 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı ve hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

Kızılayın başka bir açıklamasında da sağlık ekiplerinin, İsrail askerlerinin Cenin kentinin batısındaki Salim askeri kontrol noktasında kalçasından gerçek mermi ile vurduğu bir Filistinliyi teslim aldıkları kaydedildi.

Yaralının hastaneye nakledildiği aktarılan açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Cenin kentinin kuzeyindeki El-Celeme, Arane köyleri ile Kalkilya kentinin Funduk köyüne de baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler El Halil'de baskın yaptı

Öte yandan görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde geleneksel çarşıların bulunduğu Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi.

Konutlarda kalmaya zorlanan yerleşimciler, kendilerine eşlik eden rehberlerin açıklamalarını dinledi.

Eski Şehir bölgesindeki tüccarlardan Bedr ed-Daur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil'e baskın düzenleyerek bölge sakinlerini buradan çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Daur, "Bölgeden (İsrailli) yerleşimci geçerse hayat durur. Baskınlara saldırılar, küfür, hırsızlık ve mülke zarar verme eşlik ediyor" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 159'u çocuk 703 Filistinli hayatını kaybetti.