İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria\'da 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim, Kalkilya, Cenin, Nablus, Ramallah, El Halil, Salfit ve Tubas kentleri ile Kudüs'te baskınlar düzenlediği belirtildi. Söz konusu baskınlarda 30 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 155'e ulaştığı belirtildi. İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere karşı 'kapsamlı saldırı' düzenlediği belirtilen açıklamada, İsrail'in gözaltılar yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

10.06.2024 12:59
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim, Kalkilya, Cenin, Nablus, Ramallah, El Halil, Salfit ve Tubas kentleri ile Kudüs'te baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda 30 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 155'e ulaştığı belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere karşı "kapsamlı saldırı" düzenlediği belirtilen açıklamada, İsrail'in gözaltılar yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Ramallah, İsrail, Gazze, Kudüs, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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