İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria\'da 6 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Bu baskınlarda 7 Ekim'den bu yana 518 Filistinli hayatını kaybetti.

25.05.2024 08:03
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin baskınlarının bu geceki adresi, Tulkerim, Kalkilya ve Nablus oldu.

İsrail askerleri, Tulkerim'in kuzeyindeki Şuveyke ilçesi ile doğusundaki Ramin beldesinde evlere düzenlediği baskınlarda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kalkilya'nın doğusundaki Cit köyündeki baskında ise İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine girerek eşyalarını tahrip etti. İsrail askerleri ayrıca, Kalkilya'nın El-Vad Caddesi'ne bir binaya baskın düzenleyerek 3'ü kardeş 4 kişiyi gözaltına aldı.

Nablus'taki baskınların adresi ise Burka, Bizarya ve Akraba kasabaları oldu. Burka'da İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışma yaşanırken, Akraba kasabasının girişine askeri kontrol noktası kuran askerler, vatandaşların kimliklerini kontrol etti ve araçlarda arama yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Bu baskınlarda 7 Ekim'den bu yana 518 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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