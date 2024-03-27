İsrail askerleri Batı Şeria'da baskın düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı, 3 gözaltı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Cenin'deki Halil Süleyman Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baskında, Filistinli Eymen Yusuf Hassan Azuka'nın (19) öldüğünü belirtti.

Bekir, İsrail askerleri tarafından göğsünden ve kalçasından vurulan Azuka'nın cenazesinin Filistin Kızılayının ambulansıyla hastaneye getirildiğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait askeri gücün şafak vakti Cenin kenti, Cenin Mülteci Kampı ve şehrin yakınındaki Burkin ve Kabatiya beldelerine buldozerler eşliğinde baskın düzenlediğini ve altyapıyı buldozerlerle tahrip etmeye başladığını bildirdi.

Cenin'de Filistinlilerle İsrail ordusu arasında silahlı çatışmaların yaşandığını, zaman zaman patlama seslerinin duyulduğunu aktaran görgü tanıkları, şehrin çeşitli mahallelerinde de Filistinliler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını, İsrail ordusunun gerçek ve metal mermi kullandığını ifade etti.

İsrail güçlerinin keskin nişancılarını şehirdeki ve kamptaki bazı binaların çatılarına yerleştirdiğini belirten tanıklar, İsrail güçlerinin 3 kişiyi gözaltına aldıktan sonra bulundukları aracı patlattığını dile getirdi.

3 Filistinli yaralandı

Cenin'in güneyindeki Kabatiya beldesinde de Filistinliler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin Kabatiya beldesinde gerçek mermilerle yaralanan 3 kişiye müdahale ettiği belirtildi.

Yaralılar arasında, karnından gerçek mermiyle vurulan gencin durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, tüm yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Son verilere göre İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 451 Filistinliyi öldürürken, yaklaşık 4 bin 750 kişiyi yaraladı ve 7 bin 800 kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.