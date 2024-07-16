İsrail askerleri Batı Şeria'da baskın düzenledi: 1 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da baskın düzenledi: 1 yaralı, 2 gözaltı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu bir Filistinli yaralandı, 2 Filistinli gözaltına alındı. Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na yapılan baskında, askerler 2 Filistinliyi gözaltına alırken, 23 yaşındaki bir Filistinli gerçek mermi ile yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen ve hastaneye kaldırılan yaralı Filistinliye Filistin Kızılayı tarafından yardım sağlandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar artmaktadır.

16.07.2024 16:17
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu bir Filistinli yaralandı, 2 Filistinli gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptan 2 Filistinliyi gözaltına alan askerler, çıkan olaylarda 23 yaşındaki bir Filistinliyi de gerçek mermi ile yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinliye olay yerinde müdahale edildiği ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da baskın düzenledi: 1 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da baskın düzenledi: 1 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika
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