İsrail askerleri Batı Şeria'da baskın düzenledi: 1 yaralı, 2 gözaltı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu bir Filistinli yaralandı, 2 Filistinli gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptan 2 Filistinliyi gözaltına alan askerler, çıkan olaylarda 23 yaşındaki bir Filistinliyi de gerçek mermi ile yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinliye olay yerinde müdahale edildiği ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.