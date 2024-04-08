İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek altyapıya zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek altyapıya zarar verdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskınlar düzenleyerek altyapıya zarar verdi. İsrail ordusuna ait buldozerler altyapıyı tahrip ederken, keşif uçakları da alçak uçuş gerçekleştirdi. Baskınlar sırasında elektrik, su ve telefon hatları ile kanalizasyon şebekesine zarar verildi ve birçok ev ve dükkana baskın düzenlendi. Ayrıca Nablus kenti ile El Halil kentinde de baskınlar düzenlenerek çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıları artmaktadır.

08.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskınlar düzenleyerek altyapıya zarar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, gece saatlerinde Tulkerim kentine ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait buldozerler altyapıyı tahrip etti. Buldozerler El-Murabitun Camisi yakınındaki caddeye zarar verirken, İsrail keşif uçakları da bölgede alçak uçuş gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre elektrik, su ve telefon hatları ile kanalizasyon şebekesine zarar veren İsrail askerleri, kentten çekilmeden önce birçok ev ve dükkana baskın düzenledi.

Sabah saatlerine kadar süren baskında, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandığı ve patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı ile El Halil kentindeki Devra beldesine de baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek altyapıya zarar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı için barış ve huzur temennisinde bulundu
    11:51 KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı için barış ve huzur temennisinde bulundu

    KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. Büyüksimitci, bayramın sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti ve bayramın dargınlıkları unutturan, dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, aile büyükleri, akrabalar, dostlar ve öksüz-yetimlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini söyledi. Büyüksimitci, Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutladı ve bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

  • Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Çay Üreticileri Sezona Hazırlanıyor
    11:50 Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Çay Üreticileri Sezona Hazırlanıyor

    2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri, bakım, budama ve gübreleme işlemleri için çaylıklara girmeye başladı. Çay üreticileri, verimli bir sezon geçirmek için çaylarını budayarak işe başladı. Çay fiyatının yeterli seviyede açıklanmasını bekleyen üreticiler, gübre ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak en az 20 TL çay fiyatı talep ediyor.

  • KESOB Başkanı: Ramazan Bayramı alışverişlerini küçük esnaftan yapalım
    11:49 KESOB Başkanı: Ramazan Bayramı alışverişlerini küçük esnaftan yapalım

    Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırdı.

  • Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
    11:49 Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

    Gemlik Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, ilçe emniyet müdürü, polis amirleri, Belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törenin ardından çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam edecek.

  • Kırşehir Futbol Kulübü TFF 3. Lig'e düştü
    11:48 Kırşehir Futbol Kulübü TFF 3. Lig'e düştü

    TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, Serik Spor maçının ardından matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Oynadığı 33 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 21 mağlubiyet alan Kırşehir temsilcisi, 22 puanla Bursaspor ve Adıyaman FK ile birlikte ligin bitimine 3 hafta kala düşmeyi garantiledi.

  • Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı coşkuyla kutlandı
    11:47 Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı coşkuyla kutlandı

    Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı coşkuyla kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene İl Emniyet Müdür Vekili Nejdet Çırak ve emniyet mensupları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.


10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
10:00 Kurultay için kararını verdi İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi kapanıyor Kurultay için kararını verdi! İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi kapanıyor
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
22:22 Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:00 Çin aslanı cinsi köpek, evdeki diğer köpeği kıskanınca sahibinin bacağını paramparça etti Çin aslanı cinsi köpek, evdeki diğer köpeği kıskanınca sahibinin bacağını paramparça etti
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 11:52:55. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek altyapıya zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement