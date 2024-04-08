İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek altyapıya zarar verdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskınlar düzenleyerek altyapıya zarar verdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, gece saatlerinde Tulkerim kentine ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
İsrail ordusuna ait buldozerler altyapıyı tahrip etti. Buldozerler El-Murabitun Camisi yakınındaki caddeye zarar verirken, İsrail keşif uçakları da bölgede alçak uçuş gerçekleştirdi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre elektrik, su ve telefon hatları ile kanalizasyon şebekesine zarar veren İsrail askerleri, kentten çekilmeden önce birçok ev ve dükkana baskın düzenledi.
Sabah saatlerine kadar süren baskında, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandığı ve patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.
Öte yandan İsrail ordusu, Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı ile El Halil kentindeki Devra beldesine de baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
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