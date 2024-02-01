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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria\'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı

İsrail askerleri, El Halil kentinde bulunan bir Filistinliye ateş açarak yaraladı. İsrail güçleri bölgeyi kapatarak ambulansların yaralıya müdahale etmesini engelledi. Yaralı Filistinli, kanlar içinde kaldıktan sonra İsrail'e ait ambulansla hastaneye nakledildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

01.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:28
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EL İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde 1 Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

AA'ya konuşan görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail askerleri El Halil kentinde aracında bulunan 1 Filistinliye ateş açtı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bölgeyi kapattığını ve Filistin'e ait ambulansların buraya ulaşıp yaralıya müdahalede bulunmalarını engellediğini aktardı.

Kanlar içinde kalan Filistinli daha sonra İsrail'e ait ambulansla hastaneye nakledildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı - Son Dakika
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