İsrail askerleri Batı Şeria\'da Filistinli genci öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da biri ağır, 5 İsrail askerinin "araçla ezme" girişimi sonucu yaralandığı, Filistinli bir gencin ise İsrail askerlerince öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun X medya platformundan yapılan açıklamada, "El Halil kenti yakınlarındaki Beit Hagai yerleşim birimi yakınlarında meydana gelen çarpma saldırısında birinin durumu ağır, 5 asker yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri "ezme" girişimde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir araca ateş açtı.

İsrail askerleri olay alanını çembere alarak vatandaşların ve sağlık ekiplerinin olay mahalline ulaşmasını engelledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "Sivil İşler Genel Müdürlüğü (İsrail tarafıyla iletişim organı), El Halil'in güneyindeki Dura kasabasında bir gencin işgal askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanlığına bildirdi." bilgisine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 317 Filistinli hayatını kaybetti.