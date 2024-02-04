İsrail askerleri, Batı Şeria ve Kudüs\'te 4 Filistinliyi yaraladı

Güncel

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Kudüs'te biri 4 yaşında çocuk, 4 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na ve Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi.

Baskınlara tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'ta 18 ve 22 yaşlarında iki gencin İsrail güçleri tarafından ayaklarından gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Balata Mülteci Kampı'nda 4 yaşında bir çocuğun da yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, yarasına ilişkin bilgi verilmedi.

Şufat Mülteci Kampı'nda da bir gencin İsrail güçlerince yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.