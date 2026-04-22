İsrail Askerleri Çocukları Darbetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerlerince darbedildikleri anlara ait görüntüler tepki çeken 2 Filistinli çocuk, yaşadıklarını anlattı.

AA muhabirine konuşan iki kardeş, köyün çevresinde oynadıkları sırada İsrail askerlerinin bir anda belirdiğini, kendilerini kovalayıp darbettiğini ve bir süre alıkoyduğunu söyledi.

9 yaşındaki Abdullah Ebu Alya, "Oynuyorduk. Bir anda askerler geldi ve bizi kovalamaya başladı. Sonra bizi yakaladılar. Askerlerden biri yüzüme ve ayağıma vurmaya başladı. Beni kaldırdı, yüzüme tokat attı, sonra yeniden yere indirdi. Ardından askeri araçlara binip gittiler." diye konuştu.

Askerlerin İbranice konuştuklarını belirten Abdullah, ne dediklerini anlamadığını, olay sırasında kendileri için en korkutucu şeyin, hiçbir şey yapmadan oyun oynarken bir anda askerlerin ortalarında belirmesi olduğunu dile getirdi.

"Bize defalarca vurdular"

7 yaşındaki Muhammed de "Oynuyorduk, askerler bir anda geldi ve bizi dövdü. Ben Filistin bayrağı ve haritası basılı bir tişört giyiyordum. Bu yüzden bize vurduklarını düşündüm. Bize defalarca vurdular." dedi.

Yerel kaynaklar, olayın çocukların köy çevresinde oynadığı sırada meydana geldiğini, görüntülerin yayılmasının ardından aileler arasında korku ve kaygının arttığını aktardı.

Son dönemde İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarının yoğunlaştığı Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El Mugayyir köyü, sık sık askeri baskınlara, fanatik İsraillilerin saldırılarına ve hareketi kısıtlayan uygulamalara sahne oluyor.

Köy sakinleri, çobanların takip edildiğini, sivillerin hedef alındığını, köy girişlerinin zaman zaman kapatıldığını ve baskınların günlük hayatı giderek daha kırılgan hale getirdiğini belirtiyor.

"İsrail ordusu, en aşağılık ordudur"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de görüntülere tepki gösterdi.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık yeterince şey gördüm; bunu tam bir kesinlikle söyleyebilirim: İsrail ordusu, en aşağılık ordudur." ifadelerini kullandı.

Filistinli aktivistlere göre olay, İsrail ordusunun 18 Nisan'da köye düzenlediği baskın sırasında yaşandı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 3 İsrail askerinin, 2 çocuğu alıkoyduğu ve içlerinden birini darbettiği kameraya yansımıştı.

Görüntüler, Filistin kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde geniş tepki toplamıştı.

Filistinli çocuklar, İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sırasında sık sık şiddet, gözaltı ve çeşitli ihlallere maruz kalıyor.

Resmi verilere göre İsrail, hapishanelerinde yaklaşık 360 Filistinli çocuğu tutuyor. Bu çocukların, daha büyük yaştaki Filistinli tutukluların maruz kaldığı ağır koşullardan farklı olmayan şartlarda tutulduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Filistin bölgelerine neredeyse her gün baskın düzenlerken, bu baskınlara sivillere ve mülklerine yönelik saldırılar da eşlik ediyor.

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarında 1149'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.