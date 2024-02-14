İsrail askerleri El Halil\'de 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil yakınlarındaki Beyt Umir beldesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.