İsrail askerleri El Halil'de 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri El Halil'de 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

İsrail askerleri El Halil\'de 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerçek mermi kullanarak 5 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların arttığı belirtildi.

14.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil yakınlarındaki Beyt Umir beldesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri El Halil'de 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri El Halil'de 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı - Son Dakika
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