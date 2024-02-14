İsrail askerleri, Filistinli bir esiri öldürdü

Güncel

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne sığınan Filistinlilere "hastaneyi tahliye etmeleri" yönünde haber iletmesi için elleri bağlı şekilde gönderdiği Filistinli bir esiri geri döndüğünde vurarak öldürdü.

Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde alıkoydukları Filistinli bir genci elleri bağlanmış ve beyaz kıyafet giydirilmiş şekilde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Nasır Hastanesi'ne gönderdi.

Filistinli genç, hastanedekilere İsrail ordusunun tahliye talebini ilettikten sonra askerlerin bulunduğu noktaya döndü.

İsrail askerleri ise Filistinli genci 3 el ateş açarak sokak ortasında öldürdü.

Yerel medyada söz konusu gencin elleri bağlı şekilde hastaneye geldiği ve buradakilerle görüştüğü anlara ait görüntüler yer aldı.

İsrail ordusu, iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin dün boşaltmasını istemişti.

Hastanedeki 10 bin kişinin hayatından endişe ediliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapılarına, binalarına ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtığını ifade etmişti.

Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe ettiklerini bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını dile getirmişti.

DSÖ misyonunun Nasır Hastanesi'ne ulaşmasının engellendiğini belirten Ghebreyesus, sağlık hizmetleri ve personelinin hedef olmaması yönündeki çağrılarını yinelerken, Gazze için ateşkes çağrısında bulunmuştu.