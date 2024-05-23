İsrail askerleri Filistinli çocukları yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Filistinli çocukları yaraladı

İsrail askerleri Filistinli çocukları yaraladı

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde iki Filistinli çocuğu yaraladığını bildirdi. Kızılay ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen çocuklardan biri bacak ve elinden gerçek mermiyle vuruldu. İsrail ordusu, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı saldırısında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

23.05.2024 12:59
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Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin, işgal atındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde iki Filistinli çocuğu yaraladığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan ve yaşları 12 ile 14 olan iki çocuğu hastaneye sevk ettiği belirtildi.

Açıklamada 14 yaşındaki çocuğun bacağından 12 yaşındaki çocuğun ise bacak ve elinden gerçek mermiyle vurulduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, kente baskın düzenleyen İsrail ordusuyla onlarca Filistinli arasında olaylar çıktığını, İsrail askerlerinin Filistinlileri dağıtmak için gerçek ve metal mermi kullandığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail ordusu, 21 Mayıs Salı sabahı başlayan ve 12 Filistinlinin öldürüldüğü, 21 Filistinlinin de yaralandığı baskınların ardından Cenin kentinden ve kampından çekildi.

İsrail ordusunun, 3 gün süren Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı saldırısında aralarında yaralı, kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı ve gözaltına alınanların sayısının doğrulanamadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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