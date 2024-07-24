İsrail Askerleri Filistinli Genci Canlı Kalkan Olarak Kullandı - Son Dakika
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İsrail Askerleri Filistinli Genci Canlı Kalkan Olarak Kullandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinli bir genci askeri araca bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı. İsrail ordusu ayrıca evi kamikaze drone ile vurdu ve çatışmalar yaşandı. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıları sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

24.07.2024 03:31
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinli bir genci, askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir evi kuşatma altına aldı.

Haberde, Tukerim'e bağlı Azbet el-Cerad bölgesinde kuşatma altına alınan evin çevresinde çatışma yaşandığına dikkat çekilerek, İsrail ordusunun evi kamikaze drone ile vurduğu vurgulandı.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde de, kente baskın düzenleyen İsrail askerlerince gözaltına alınan bir Filistinlinin askeri bir aracın üstüne bağlanarak canlı kalkan olarak kullandığı görüldü.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin kente baskın düzenlediğine dikkat çekilerek, çok sayıda insansız hava aracının da kentin üzerinde uçtuğu vurgulandı.

Haberde, Tulkerim'in Azbet el-Cerad bölgesine çok sayıda askeri araç ile buldozer ve kepçe sevk edildiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail askerleri, daha önce de yaralı Filistinliyi askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullanmıştı

İsrail askerleri, 22 Haziran'da, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cebin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli bir genci askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullanmıştı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 genci silahla yaraladığını, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığını ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olduğunu ifade etmişti.

Filistinli yaralı gencin askeri cipin ön kısmına bağlanmış halde götürüldüğü görüntüler sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde, söz konusu askeri cipin, iki ambulansın arasından geçip gittiği yer almıştı.

Görgü tanıkları da askerlerin, bölgeden çekilirken herhangi bir bombalı saldırıya ya da ateş açılmasına maruz kalmamak için Filistinli genci canlı kalkan olarak kullandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Filistinli Genci Canlı Kalkan Olarak Kullandı - Son Dakika

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