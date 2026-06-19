İsrail Askerleri Filistinlilere Saldırdı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Dura kasabasında yasa dışı yerleşimleri protesto eden Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası ve kauçuk kaplı mermiyle saldırdı.

Onlarca Filistinli Dura'nın batısındaki Cebel Tarusa bölgesinde toplanarak İsrail yönetiminin, burada yeni yasa dışı yerleşim inşa etmesini protesto etti.

Yola serdikleri seccade ve kumaş parçaları üzerinde cuma namazı kılarak yasa dışı yerleşimlere tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz bombası ve kauçuk kaplı mermiyle karşılık verdi.

Aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail askerleri, bazı gençleri alıkoyarken ambulanslarda arama yapıp sağlık ekiplerinin çalışmasına da engel oldu.

İsrail yönetimi, yerleşim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 16 Haziran'da El-Halil'in güneyine kurulan yasa dışı "Doron" yerleşiminin açılış törenine katılmış ve burada yaptığı konuşmada, tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El-Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El-Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini duyurmuştu.

İsrail güçleri de dün Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin eşliğinde bölgeye buldozerler getirip kazı çalışmalarına başlamış, bölgeye el konulduğunu göstermek için her yere bayrak dikip çadır kurmuştu.

Doron, İsrail hükümetinin, geçen yıl Batı Şeria'da inşaatına onay verdiği 19 yeni yerleşim biriminden biri.

Batı Şeria'nın pek çok yerinde yasa dışı yerleşim karşıtı gösteriler düzenlendi

El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da da onlarca Filistinli, yeni kurulan yasa dışı bir yerleşim yakınlarında cuma namazı kıldı.

Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deyr Ebu Meşal köyü sakinleri ise yabancı aktivistlerle birlikte köyün güneyindeki El-Karani tepesine doğru yürüdü.

İsraillilerin tepeye el koymasına ve burada yasa dışı yerleşim inşaatının ön hazırlıklarına başlamasına karşı çıkan Filistinlilere İsrail ordusu gerçek mermi ve gaz bombası atarak saldırdı.

Askerler, eylem sırasında 2 Filistinli ve 5 yabancı aktivisti gözaltına aldı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) 10 Haziran'da, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde Filistinli Bedevi ve çoban topluluklarını hedef alan "devlet destekli etnik temizlik kampanyası" yürüttüğünü ve bölgenin ilhakını hızlandırdığını bildirmişti.