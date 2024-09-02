İsrail askerleri Filistinlinin naşı üzerinden geçti - Son Dakika
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İsrail askerleri Filistinlinin naşı üzerinden geçti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde öldürülen bir Filistinlinin naşı üzerinden askeri araçla geçtiği görüntüler ortaya çıktı. İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları 5'inci gününde devam ederken 2 gün önce yaşanan bir olayın görüntüsü bugün sosyal medyaya düştü. Askeri araçla ezilen Filistinlinin, 30 Ağustos'ta öldürülen 82 yaşındaki Tevfik Kandil olduğu kaydedildi.

02.09.2024 00:22
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde öldürülen bir Filistinlinin naşı üzerinden askeri araçla geçtiği görüntüler ortaya çıktı.

İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları 5'inci gününde devam ederken 2 gün önce yaşanan bir olayın görüntüsü bugün sosyal medyaya düştü.

Görüntüde, Cenin'in Doğu Mahallesi'nde İsrail buldozerleri tarafından tahrip edilmiş bir sokakta yaşlı bir Filistinlinin yerde cansız şekilde yattığı görülüyor. Olay yerinde bulunan 2 askeri araçtan biri gelip Filistinlinin ayakları üzerinden geçiyor.

Sosyal medyada fazlaca kullanılan görüntüye yapılan yorumlarda ise yaşanan olay İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptıklarına benzetildi.

Askeri araçla ezilen Filistinlinin, 30 Ağustos'ta öldürülen 82 yaşındaki Tevfik Kandil olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, Kızılay ekiplerinin, Alzheimer hastası olan ve İsrail askerlerince öldürülen Kandil'in naşını almasına izin vermediğini ve cesedin saatlerce yerde kaldığını aktardı.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına 2002'deki "2. İntifada"dan bu yana gerçekleştirilen en yoğun ve kapsamlı nitelikteki "Yaz Kampları" adını verdiği saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı El-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan da çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 5. gününde de devam ediyor.

Kaynak: AA

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