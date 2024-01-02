İsrail Askerleri Gazze\'de Şarkı Söyleyerek Evleri Yıkıyor

İsrail'in kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları sırasında güneydeki Han Yunus kentinde askerlerin, sivillere ait binaları buldozerlerle yıkarken şarkılar söyleyerek eğlendikleri görüldü.

İsrail askerlerinin çektiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki binaları buldozerlerle yıkan askerler, evlerini yıktıkları Filistinlerle alay ederek şarkılar söylüyor.

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde iki asker, "Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan." sözleriyle hatırlanan Eyal Golan sahne adlı İsrailli şarkıcıya hitap ederek, "Kardeşimiz Eyal Golan, tüm Han Yunus'u ve bu evi yok edeceğiz." ifadelerini kullanıyor.

Askerler daha sonra "Çok yaşa İsrail, Tanrı bizi korusun" diye şarkılar söyleyerek buldozerle binayı yıktı.

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüler, tepki topladı.