İsrail Askerleri Milislere Destek Veriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı soykırım saldırılarına katılan asker ve subaylar, Tel Aviv yönetimi tarafından bölgede desteklenen silahlı milislerin Gazze Şeridi sakinlerine yönelik geniş çaplı ihlallerde bulunduğunu ve suçlar işlediğini itiraf etti.

İsrail gazetesi Haaretz'in yayımladığı araştırma haberinde, Gazze Şeridi'nin 6 farklı noktasında İsrail'den hem mali hem de askeri destek alarak faaliyet gösteren 5 silahlı milis grubunun varlık gösterdiği belirtildi.

Söz konusu milislerin güçlerini sergiledikleri, hareketlerini görüntüleyerek propaganda ve militan devşirme amacıyla bunları sosyal medya hesaplarında yayımladıkları ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katılan asker ve subayların itiraflarına yer verilen haberde, Tel Aviv destekli silahlı grupların, Gazze'de istedikleri bölgeye ve askeri noktalara girip çıkabildikleri bilgisi paylaşıldı.

Haberde sözlerine yer verilen İsrailli subaylardan adını açıklamak istemeyen biri, "Gazze Şeridi'ndeki birkaç askeri noktada bu silahlı milisleri görebildim." dedi.

Silahlı milisler Gazze sakinlerine karşı eylemler yapıyor

İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin Bet'in Hamas'a karşı düşmanlıkları nedeniyle bu gruplara destek sağladığı ve onlarla yakın ilişkilerini sürdürdüğü vurgulanırken, söz konusu silahlı milislerin faaliyetlerinin yalnızca Hamas'la sınırlı kalmayarak hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkını da etkilediği ifade edildi.

Haberde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından derlenen bilgilere göre bazı milislerin, Gazze sakinlerini evlerinden çıkarmak için İsrail ordusuyla koordinasyon sağladığı yönündeki iddialara dikkat çekildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinde görev yapan bir subay da Şin Bet mensubu bir kişiyle birlikte keşif ve saldırı amacıyla kullanılan insansız hava aracıyla (İHA) bu milislerden birini takip ederken gördüklerini anlattı.

Kimliği açıklanmayan İsrailli subay, Tel Aviv destekli silahlı milislerin bir eylemini şu sözlerle aktardı:

"İki veya 3 kamyonetle geldiklerini gördük. Bu araçlar Hamas'ın kullandığı kamyonetlere çok benziyordu. Koşarak insanlara ateş açtılar. Her binaya girdiler, ellerine geçen her şeyi yağmaladılar. Daha sonra yığınlar halinde eşyalarla çıktılar ve evleri ateşe verdiler."

Silahlı milisler, "Gazze'de İsrail'in operasyonel kolu haline geldi"

Gazete haberinde, elde edilen kanıtların, Tel Aviv destekli silahlı milislerin "Gazze'de İsrail ordusu ve Şin Bet'in operasyonel kolu haline geldiğini" açıkça ortaya koyduğu bildirildi.

Haaretz, bu grupların Gazze Şeridi'ndeki İsrail askeri operasyonlarına fiilen katıldığını ve İsrail ordusunun görevlerini yerine getirirken milislere koruma sağladığını belirtti.

İsrail'in Gazze'de silahlı milisler üzerinden yürüttüğü projenin muhtemel sonuçlarına dikkat çekilen haberde, "İsrailli askerler, bu yöntemin Lübnan'daki Filistinlilere yönelik Sabra ve Şatila katliamını hatırlatan vahşetlere yol açabileceği konusunda uyarıyor." denildi.

"İsrail, savaş suçları işlemek üzere silahlı ve eğitimli milisler gönderiyor"

Haberde sözlerine yer verilen İsrailli diğer bir subay da "İsrail devletinin, ordusunun ve Şin Bet'in savaş suçları işlemek üzere silahlı ve eğitimli milisler gönderdiğini görüyorsunuz. Ben de operasyonları sırasında zarar görmemeleri için onları korumaktan sorumluyum." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Haziran 2025'te Gazze'deki silahlı gruplara destek verdiklerini kamuoyuna açık şekilde itiraf ederek, "Güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Gazze'de Hamas'a karşı çıkan grupları harekete geçirdik." ifadelerini kullanmıştı.

Haberde, söz konusu silahlı gruplardan en öne çıkanlardan birinin, Aralık 2025'te öldürülen Yaser Ebu Şebab tarafından yönetildiği ve ölümünün koşulları konusunda farklı iddiaların bulunduğu aktarıldı???????.

İsrail destekli silahlı gruplardan "Ebu Şebab"

Ebu Şebab'ın grubu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde faaliyet gösterdi ve Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında İsrail ordusuyla işbirliği yapmakla ilişkilendirilmişti.

Ebu Şebab, Temmuz 2025'te İsrail'in resmi televizyon kanalına verdiği röportajda, İsrail ordusundan destek alan silahlı bir grubu yönettiğini doğrulamış, Gazze'deki Filistinli gruplar da bu işbirliği nedeniyle onun hakkında ölüm fetvası yayımlamıştı.

İsrail destekli Ebu Şebab'ın grubu, daha sonra Tel Aviv yönetiminin Gazze'de kullandığı en önemli yerel oluşumlardan biri haline geldi. Grubun güvenlik görevlerinde ve Hamas mensuplarının takibinde kullanıldığına ilişkin haberler çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Şubat 2026'da grup mensuplarına Refah Sınır Kapısı'nda Filistinlileri arama ve kontrol etme görevi verilmesine izin verildiğini bildirmişti.

Haaretz gazetesi haberinde, "Yaser Ebu Şebab öldü ancak onunla özdeşleşen ve sembolü haline gelen milis projesi, özellikle Ekim 2025'te ateşkesin ilan edilmesinden bu yana gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor." yorumu yer aldı.

Haberde, Gazze Şeridi'nde halihazırda "Halk Güçleri" ve "Terörle Mücadele Gücü" gibi isimler taşıyan 5 önemli silahlı grubun faaliyet gösterdiğini, bu grupların internette yayımladığı görüntülerde zaman zaman onlarca silahlı kişinin yer aldığına işaret edildi.

Haaretz'e konuşan Gazze'deki kaynaklara göre bu gruplardan bazılarının mensuplarının sayısı yüzlere ulaşıyor.

İsrail destekli silahlı grupların olduğu bölgeler

Gazze'deki her silahlı grubun İsrail ordusunun kontrolündeki belirli bir bölgede faaliyet gösterdiği bildirildi???????. Haberde, söz konusu grupların Beyt Hanun, Şucaiyye, Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah'ta faaliyet gösterdikleri bilgisine yer verildi.

Haberde sözlerine yer verilen İsrailli askerler de silahlı milislerin, İsrail ordusunun Gazze'deki askeri operasyonlarına katıldığını itiraf etti.

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir subay, ordunun milisleri "Hamas'ın kontrolünde ulaşılması güç bölgelere gönderdiğini ve bunlar arasında kaçakçılık amacıyla kullanılan İHA'ların geri alınmasının da bulunduğunu" söyledi.

Haberde ayrıca, Deyr el-Belah bölgesindeki bir milis grubunun liderinin ise İsrail ordusuyla sivillerin bölgeden çıkarılması konusunda işbirliği yaptığını itiraf ettiği aktarıldı.

Söz konusu silahlı milis, mayıs ayında yayımladığı bir videoda, "İsrail'in 'bölgeyi terk edin' şeklindeki talimatını bölgedeki insanlara iletiyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Haaretz'e konuşan ve kimliği açıklanmayan İsrail Hava Kuvvetleri subayı, milislerin İsrail'le işbirliğinin gerekçesine ilişkin, "Onlar basitçe Hamas'tan nefret ediyor ve İsrail'den çok sayıda ayrıcalık ve güç elde ediyorlar; bu, her iki taraf için de yeterli bir sebep." dedi.

Haberde sözlerine yer verilen İsrailli üst düzey bir ordu subayı ise "Bu milislerin Hamas'ın kontrolünü ele geçirecek kapasitesi yok. İsrail ordusunun koruması ve desteği olmadan Hamas karşısında askeri olarak ayakta kalamazlar." diye konuştu.