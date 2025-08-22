İsrail Askerleri Muğayyir\'de Baskın Düzenledi

İsrail askerleri, işgal altındaki Ramallah'ın doğusunda yer alan El-Muğayyir beldesine düzenlediği baskınlarda onlarca kişiyi gözaltına aldı, yapıları da yıkmayı sürdürdü.

Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Muğayyir beldesine baskınlarına ikinci gününde devam etti.

İsrail askerleri, baskın düzenlediği beldede sokağa çıkma yasağı uygularken, sivilleri de darbederek onlarcasını gözaltına aldı.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinden para, altın ve değerli eşyaların gasbedildiği aktarıldı.

İsrail askerleri Filistinlilere ait bazı araçlara da el koydu.

Belde tamamen abluka altına alınırken, ambulanslar ve sağlık ekiplerinin köye ulaşması engellendi. Ayrıca yüzlerce işçi de baskın nedeniyle köy dışında mahsur kaldı.

10 bin zeytin fidanı yok edildi

İsrail ordusunun planlı tahribatı kapsamında özellikle beldenin doğusunda yaklaşık 10 bin zeytin fidanına da zarar verildiği belirtildi.

Yetkililer, baskının bölgedeki sivil halk üzerinde ciddi psikolojik ve ekonomik etkiler yarattığını belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, son zamanlarda Batı Şeria'daki bazı beldeleri giriş çıkışlara kapatarak baskınlar düzenliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.