İsrail Askerleri Nablus'ta 2 Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Askerleri Nablus'ta 2 Filistinliyi Öldürdü

Nablus'taki baskınlarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4 İsrail askeri yaralandı.

01.10.2024 13:16
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Ziya Duveykat'ın (25), karnından ve kalçasından ağır şekilde aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan bir Filistinlinin de Rafidya Devlet Hastanesine ulaştığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada İsrail askerlerinin Abdulhakim Şahin'i (33) de Nablus'un Eski Şehir bölgesinde öldürdüğü kaydedildi.

Filistin Kızılayı daha önce yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin kampta bir evde yaralanma olduğu ihbarı alarak bölgeye gelen ambulans ekiplerinin olay yerine ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Başka bir açıklamasında Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin önceden koordine etmesine rağmen, 3 sağlık görevlisinin yaralıları tahliye etmeye çalışırken İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındıklarını ve yaralandıklarını belirtti.

4 İsrail askeri yaralandı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nablus kentinde yaşanan çatışmalarda, 1'i ağır 4 İsrail askerinin yaralandığını ifade etti.

Bu ölümlerle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 721'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Nablus'ta 2 Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika

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