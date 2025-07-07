İsrail Askerleri Nablus'ta 2 Filistinliyi Öldürdü

NABLUS, 7 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınlarında bulunan bir köyde bir evi kuşatan İsrail askerlerinin 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Yönetimi'nin Nablus Valisi Gassan Daglas, pazar günü Nablus'un doğusundaki Salem köyünde meydana gelen saldırıda 37 yaşındaki Visam İştaye ve 23 yaşındaki Kusay Nasır'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre İsrail güçleri evi uzun saatler boyunca kuşatma altında tutarken, bu süre boyunca Filistinli gençlerle silahlı çatışmalar yaşandı.

İsrail ordusu henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.