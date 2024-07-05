İsrail askerleri Nablus'ta gerçek mermi ve zehirli gaz kullandı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi ve zehirli gaz kullandığı, çok sayıda Filistinlinin atılan zehirli gazdan etkilendiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri baskın sırasında gerçek mermi ve zehirli gaz kullandı.

Çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilenirken İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı.

İsrail askerleri ayrıca Nablus'taki Ras Ayn, Kerum Aşur ve Fatayir mahallelerine de baskın düzenledi. Baskınlar sırasında ses bombası kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 561 Filistinli, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybetti.