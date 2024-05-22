İsrail askerleri son 24 saatte 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 12 Filistinliyi daha gözaltına aldığı, 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 825'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Nablus kentlerinde son 24 saatte düzenlediği baskınlarda en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Baskınlarda Filistinlilerin darbedildiği, taciz ve tutuklu ailelerine yönelik tehditlerin yanı sıra halkın evlerinin tahrip edildiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 825'e ulaştığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 514 Filistinli hayatını kaybetmişti.