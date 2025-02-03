İsrail'in Baskınında Hayatını Kaybeden Filistinli İçin Cenaze - Son Dakika
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İsrail'in Baskınında Hayatını Kaybeden Filistinli İçin Cenaze

İsrail\'in Baskınında Hayatını Kaybeden Filistinli İçin Cenaze

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki El-Arrub Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muhammed Hadduş için cenaze töreni gerçekleştirildi. Hadduş, nişan merasiminin ardından hayatını kaybetti. Ailesi, oğullarının şehit olarak anıldığı cenazede acılarını dile getirerek, nişan düğünü yerine cenaze merasimi yaptıklarını ifade etti.

03.02.2025 18:47
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında öldürülen Filistinli Muhammed Hadduş için cenaze töreni düzenlendi.

Dün akşam İsrail askerleri tarafından öldürülen 27 yaşındaki Hadduş'un cenazesi, iki gün önce nişan merasimini yaptığı ve bugün kutlama yapmayı planladığı ailesinin evinin önünden kaldırıldı.

AA muhabirine konuşan Hadduş'un annesi Senar Aziz, "İki gün önce nişanını yaptık ve tatlı dağıttık. Bugün ise Muhammed'i şehit olarak uğurluyoruz." dedi.

Namaza gitmek için evden çıkan 27 yaşındaki oğlunun kısa bir süre sonra yaralandığı ve hayatını kaybettiği haberini aldıklarını söyleyen acılı anne, "Muhammed hain kurşunlarla öldürüldü. Allah ona rahmet etsin." şeklinde konuştu.

Muhammed'in kardeşi Fuat Hadduş da, "Biz şehadetin bir onur olduğunu söylüyoruz. Ağabeyim iyi huylu, güzel ahlaklı bir adamdı. Birkaç gün önce umreden dönmüştü. Şimdi Allah onu şehit olarak seçti." ifadelerini kullandı.

"Bugün nişan düğünü yapacaktık ancak cenaze merasimi ve şehadet kutlaması yapıyoruz"

Babalarını kaybettikten sonra Ağabeyi Muhammed'in ailenin babası olduğunu söyleyen Fuat Hadduş "Bugün nişan düğünü yapacaktık. Ancak bugün cenaze merasimi ve şehadet kutlaması yapıyoruz." dedi.

Filistinli gencin cenazesi, el-Arrub Mülteci Kampı'nın Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kampın mezarlığına defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün akşam, Muhammed Emced Hadduş'un el-Arrub Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Baskınında Hayatını Kaybeden Filistinli İçin Cenaze - Son Dakika

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