İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi infaz etti - Son Dakika
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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi infaz etti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria\'da bir Filistinliyi infaz etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralı halde yerde yatan ve yardım isteyen bir Filistinliyi infaz etti. Baskın sırasında çıkan çatışmada 3 Filistinli öldürüldü. Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde, yaralı halde yerde yatan Filistinli gencin ambulans istemesine rağmen İsrail askerlerinin ateş etmeye devam ettiği görülüyor. Öldürülen Filistinli gencin kimliği Ahmad Samudi olarak belirtildi.

11.06.2024 21:19
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralı yerde yatan ve "ambulans" diye yardım isteyen bir Filistinliyi infaz ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Filistinlinin İsrail güçlerince Kefr Dan'daki baskında öldürüldüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin baskında yaralı bir Filistinliyi infaz ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntüde yaralı halde yerde yatan ve acıyla feryat eden Filistinli gencin "ambulans" diye çevreden yardım istediği duyuluyor.

O anlarda İsrail askerlerinin yaralı halde yerde yatan Filistinliye ateş etmeye devam ettiğini gösteren sesler yükseliyor.

Şehadet getiren Filistinli gencin bir süre sonra hareketsiz kaldığı, yanında veya çevresinde herhangi bir silah olmadığı görülüyor.

Öldürülen Filistinli gencin kimliğinin Ahmad Samudi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi infaz etti - Son Dakika

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